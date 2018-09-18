Под зданием генпрокуратуры начался митинг националистов против выдачи России уроженца Ингушетии

В понедельник, 17 сентября, у здания Генпрокуратуры в Киеве начался митинг националистов "Свободы" с требованием увольнения заместителя генпрокурора Евгения Емина. Акция организована в свете экстрадиции из Украины в Россию уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, по запросу ФСБ.



Об этом сообщил в Facebook член партии "Свобода" Александр Аронец.



"Пикетируем Генпрокуратуру с требованием увольнения заместителя генпрокурора Енина, который подписал разрешение на выдачу России добровольца Тимура Тумгоева.



Мы не скатываться к манипулятивной дискуссии, навязанной властью, мол, воевал Тимур, или нет", - заявил один из лидеров "Свободы" Андрей Ильенко.



По словам националиста, если "это не остановить следующим на выдачу (в Россию - Прим.Ред.) может стать каждый из нас".



ФСБ России подозревает Тумгоева в участии в одной из радикальных группировок на территории Сирии. Он утверждал, что российские силовики его избивали и предлагали стать их информатором.

