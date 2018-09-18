Дональду Трампу, Вашингтон, лично

Я уже писал открытое коллективное письмо от своего имени генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу по поводу отсутствия горячей воды в Киеве. Судя по всему, мое послание дошло до адресата, поскольку Виталик отключил еще и холодную воду. Поэтому с чистой совестью обращаюсь к Дональду Трампу. Нет, не по поводу воды, поскольку Йенс четко апеллировал к статье пятой устава Альянса, двери которого открыты перед Украиной, однако мы в них непрерывно ломимся. Не знаю, что там в пятой статье, но, дорогой Дональд! Определись, пожалуйста, кого вы там в Вашингтоне поддерживаете на наших демократических, прозрачных и толерантных выборах Порошенко.



Никакой ясности нет до сих пор, хотя целый кагал кандидатов давно уже рванул, аж трусы сверкают и ботокс капает. Не надо, понимаешь, этих двусмысленных намеков и нечетких месседжей. Просто, с...ка, скажи: кто эта падла?! И нам легче станет, неопределенность спадет, как пидозра с министра инфраструктуры Омеляна. Одно время все настоящие патриоты, верные поклонники Илона Маска, строители гиперлупа и просто шизофреники делали ставку на Славу Вакарчука. Радовались креативности вашингтонских врачей и политтехнологов, которые задумали вернуть нам новое лицо в политику. Вакарчук целый год набирался опыта в больнице с особым режимом в США, приобрел хорошую форму, в основном физическую и до сих пор интригует. На стадионе двести тысяч человек ждали: когда он скажет, что пойдет? Типа Хиллари дала хлеб-соль, Нуланд в кокошнике отвесила низкий поклон и вручила те самые печеньки, и теперь понеслось. Ничего. Интригует, гнида шепелявая. Разве можно так издеваться над доверчивыми людьми, которые до сих пор верят в гиперлуп? Главное, ему все мало. Интригует и интригует. Уже все забыли про его планы, а тут открываем в сельраде свежий номер «Нью-Йорк Таймс», печатный орган вашингтонского обкома, а там Слава. Причем его называют «музой украинских народных восстаний».



Уважаемый Дональд Трамп! Честно говоря, хрен с ней, с горячей водой и канализацией. Вы, главное, Виталика на Банковую не пускайте. Он очень хороший хозяйственник, изобрел, в частности, быстро смывающуюся дорожную разметку и разгромил почти все киоски с шаурмой

Пришло время делать выбор, Дональд! Иначе хаос, разруха и хамон по десять евро. Вы этого хотите там, в Белом доме?! Главное, агрессивный Кремль, в отличие от вас, действует крайне решительно и напористо. Они заказали нашим социологам опрос, кто у нас самый прокремлевский кандидат. Мерзавцы, м...ть!

Я че-то не понял: он муза или муз? Какого хоть пола? Помню, когда в Конституционном суде решался вопрос о третьем туре выборов вашего Ющенко, Слава в буфете Рады ошивался. Мешал смотреть прямую трансляцию по телеку. Сложил ручки на груди и переживал такой. А потом прыгать стал. Главное, в стрингах был. Все еще решили: европеец, х…ле. Западные ценности. А одна журналистка говорит: а я тоже стринги ношу. Вообще не прикольно. Короче, Дональд, если вы там решили, что нам надо избрать модного трансгендера, и сделали Вакарчуку секретную операцию по смене пола, то так и скажите: ребята, пришло время попробовать не только новые лица, но и новые варианты половой ориентации. Нация у нас понятливая, сразу смекнет, что к чему и как. Будьте уверены: появятся вышитые стринги, в которых все руководство парламента, Администрации президента и ВСУ щеголять будет. Только дайте там отмашку.А то изучаешь в поле свежие социологические рейтинги и недоумеваешь: куда, б…ть, катится этот электорат? Судя по всему, Толян Гриценко не прошел кастинг, поскольку рейтинг у него упал и его сразу опередил гарант нации. Скажите, Дональд, как своему: вы решили втихаря поставить на Петра Алексеевича? Типа как в рулетке, два раза на зеро и сорвать джек-пот? Вариант интересный, но вполне реальный. Главное, фоток побольше с Петром Алексеевичем запостите. Чтобы мы понимали: типа вы кореша, с Минскими порешали, санкции против РФ усиливаются, а член НАТО уже выпрямился во весь свой гигантский рост на берегу Днепра. Иначе ж может конфуз произойти. Уж больно «порохоботы» лютуют. Такую откровенную херню постят, что просто больно читать.Уважаемый Дональд Трамп! Честно говоря, хрен с ней, с горячей водой и канализацией. Вы, главное, Виталика на Банковую не пускайте. Он очень хороший хозяйственник, изобрел, в частности, быстро смывающуюся дорожную разметку и разгромил почти все киоски с шаурмой. Все видят, что человек на своем месте, хотя и не осознает этого. Только на президентство его не выдвигайте. Потом сами локти кусать станете, когда в Белом доме смету на ямковый ремонт утверждать будете.Решение вам, товарищ Дональд, надо принять быстро и оперативно. Забейте на время насчет Солсбери, поскольку тут электорат натурально е…ся. Сразу шесть человек имеют одинаковый рейтинг, и дело может дойти до какого-то свального греха. Нам же реально трудно, поскольку утрачиваются ориентиры. А у них по семь-восемь процентов. Причем у всех, включая Петра Алексеевича. Пришло время делать выбор, Дональд! Иначе хаос, разруха и хамон по десять евро. Вы этого хотите там, в Белом доме?! Главное, агрессивный Кремль, в отличие от вас, действует крайне решительно и напористо. Они заказали нашим социологам опрос, кто у нас самый прокремлевский кандидат. Мерзавцы, м...ть! Внаглую кастинг проводят. Пока на первом месте Бойко с Тимошенко. Порошенко отстает, но может и нагнать группу лидеров. Тут вообще ситуация станет неуправляемой, поскольку даже шизофреникам очень трудно определиться в ситуации раздвоения действительности. Промедление, Дональд, смерти подобно. Завтра будет поздно, а сегодня рано. Точнее, наоборот… Б…ть! Не важно. Проведите анализ ситуации в вашей ситуационной комнате. Порешайте вопрос с Кыцюндером, поскольку она, с одной стороны, вроде «подстилка Кремля», а с другой – ваша в доску. Миллионы патриотов во всем мире с нетерпением и придыханием ожидают вашего честного и справедливого решения по кандидату в президенты Украины. На ваши широкие плечи, Дональд, лег груз тяжелой ответственности. От ваших действий зависит европейский выбор нации и наличие горячей воды в Киеве.Можете ответить в «Твиттере», мы поймем. Только точку после поста не ставьте. Это будет знак, что вы не работает под контролем Кремля