Посольство РФ назвало "бурной фантазией" утверждения СМИ о подозреваемых по делу Скрипалей

Посольство РФ в Лондоне назвало "бурной фантазией" утверждения британской прессы о том, что к отравлению в Солсбери нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может быть причастен сотрудник российского диппредставительства.



"Бурную фантазию британской прессы комментировать не считаем целесообразным", - сказал в понедельник представитель посольства РФ.



Газета Sunday Mirror со ссылкой на правительственный источник ранее утверждала, что предполагаемые отравители Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов могли встретиться с еще двумя подозреваемыми после заселения в лондонском отеле, а именно - с неким куратором, который якобы работал в посольстве (не уточняется, в каком - прим. ТАСС), и неизвестным врачом, возможно, контролировавшим ход операции.



По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.



