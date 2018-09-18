В планах Рады на четверг - послание президента, изменения в Конституцию и обновление ЦИК

Народные депутаты намерены на пленарном заседании в четверг, 20 сентября, заслушать послание Петра Порошенко, проголосовать за направление в Конституционный суд законопроектов о внесении изменений в Основной закон о переименовании двух областей и обновить состав Центральной избирательной комиссии, сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.



"20 сентября 2018 года на пленарном заседании Верховной Рады, согласно ст.106 Конституции Украины, будет ежегодное послание к Верховной Раде президента Украины о внутреннем и внешнем положении", - сказал А.Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.



Кроме того, спикер отметил, что в Украине не завершена декоммунизация – не переименованы две области. В связи с этим он предлагает в четверг также проголосовать за направление в Конституционный суд соответствующих законопроектов. "Я считаю, что мы вполне можем этот процесс начать уже в этот четверг", - сказал А.Парубий.



Вместе с тем глава Верховной Рады подчеркнул, что в четверг необходимо также рассмотреть вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии.



"Я провел соответствующее совещание. Мы обменялись мнениями и договорились, что все фракции парламента до конца дня на своих фракциях проговорят этот вопрос, чтобы до окончательного формирования повестки дня дали позиции все фракции, и мы видели, с чем мы выходим на эту неделю", - отметил А.Парубий.



По словам руководителя фракции Блок Петра Порошенко Артура Герасимова, законопроект об изменениях в Конституцию Украину готовы поддержать конституционное большинство. "Законопроект с этими изменениями поддерживает более чем 300 народных депутатов уже в этот четверг", - заявил он.



По словам А.Герасимова, стратегическое задание Верховной Рады – поддержать президента по защите евроатлантического развития страны, сделать его необратимым.

