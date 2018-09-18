"Народный фронт" инициирует принятие аналога американского закона об иностранных агентов

Фракция "Народный фронт" в Верховной Раде предлагает разработать законопроект о регистрации иностранных агентов на Украине, по подобию аналогичного закона, принятого в США в 1938 году, заявляет лидер фракции Максим Бурбак.



"Народный фронт" инициирует разработку законопроекта, аналогичного закону США 1938 года о регистрации иностранных агентов. Он должен стать, в том числе, и одним из предохранителей влияния Кремля на выборы на Украине", - заявил М.Бурбак на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.



Он напомнил, что США в 1938 году приняли против агрессивной гитлеровской пропаганды, которая могла влиять на общественное мнение американцев накануне Второй мировой войны.



"Мы считаем, что парламентский комитет национальной безопасности и обороны вместе с депутатами из всех заинтересованных фракций, должен срочно разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады такой законопроект", - сказал М.Бурбак.



Лидер фракции "Народный фронт" подчеркнул, что законопроект должен предусмотреть, что СМИ и неправительственные организации, признанные этим законом иностранными агентами, будут обязаны на постоянной основе информировать граждан Украины, действующих в интересах иностранного государства.



"Мы предлагаем, чтобы такой закон касался исключительно иностранных агентов, которые прямо или косвенно действуют в интересах страны-агрессора, которой является Российская Федерация", - отметил М.Бурбак.



По его словам, в настоящее время в Украине действует разветвленная сеть скрытой и явной российской агентуры. "Они берут под контроль телеканалы и другие медиа… а Россотрудничество плодит тут множество якобы общественных организаций, которые ни от кого не зависят, кроме России", - добавил парламентарий.



Лидер фракции подчеркнул, что Кремль использует демократические свободы и институты Украины для диверсионной деятельности. "Они целенаправленно и цинично прикрываются демократией, чтобы творить хаос и конфронтацию – это их фирменный прием", - добавил М.Бурбак.



