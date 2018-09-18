В список запрещенных на Украине попала книга об Олесе Бузине

Список запрещенных на Украине пополнили две российские книги, а также два издания, выпущенные на территории ЛДНР и четыре, напечатанные на Украине. Государственный комитет по телевидению и радиовещанию внес эти издания в список запрещенных для распространения на Украине из-за содержания, направленного на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание вражды, посягательство на права и свободы человека. Полный список, в который теперь входит 201 издание, был обнародован на сайте Госкомтелерадио.



В перечень были включены две российские книги. Кроме того, в список вошли два издания из неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, и четыре, выпущенные на Украине.



В частности, в список вошла книга Виктории Путилиной "Почему Украина не Европа", а также книга совместного авторства Александра Чаленко, Захара Прилепина и Анатолия Шария "Олесь Бузина. Пророк и мученик".



В прошлый раз список обновлялся в августе - тогда в список добавили еще 9 российских изданий. Среди авторов, чьи книги попали в перечень запрещенных -Дмитрий Goblin Пучков, Александр Дугин, Сергей Доренко, Эдуард Лимонов, Александр Волконский, Павел Губарев, Сергей Глазьев, Анатолий Вассерман, Наталья Поклонская, а также десятки других.

