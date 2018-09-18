В ходе беспорядков на акции у Генпрокуратуры пострадали семеро полицейских

В полиции Киева заявляют о семерых правоохранителях, пострадавших в ходе беспорядков на акции в понедельник у здания Генеральной прокуратуры Украины.



"Во время акции возле Генеральной прокуратуры Украины пострадало семеро полицейских", - говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции Киева на страничке в соцсети Facebook.



В полиции призывают участников акции высказывать свою позицию мирным способом.



По информации главка, акция протеста под Генпрокуратурой проходит согласно поданной в Киевскую городскую администрацию заявки одной из политических партий.



В полиции подчеркивают, что во время попытки попасть в админздание Генпрокуратуры участники акции спровоцировали стычку с правоохранителями. "Во время мероприятия активисты расписали стены здания, а потом агрессивно настроенные участники пытались попасть в помещение, применяя газовые баллончики, что повлекло столкновение с сотрудниками полиции, которые обеспечивали правопорядок", - говорится в сообщении.



В столичном управлении Нацполиции заявляют, что пострадавшим полицейским изначально невозможно было оказать помощь из-за присутствия людей, штурмовавших помещение, но впоследствии участники акции организовали коридор, полицейские отступили и пострадавшим была оказана медицинская помощь.



"После этого участники акции пытались повредить входные двери админздания, а из помещения были применены огнетушители. В ответ активисты начали бросать по окнам камни и брусчатку", - говорится в сообщении главка полиции.



Правоохранители продолжают работать на месте, сотрудники полиции диалога призывают участников акции соблюдать действующее законодательство и высказывать свою позицию мирным способом.

