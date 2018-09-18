Верховный Суд признал законным снятие неприкосновенности с Савченко

Кассационный административный суд Верховного Суда признал законным снятие неприкосновенности с депутата Верховной Рады Надежды Савченко (внефракционная). Об этом говорится в решении Верховного Суда, передают Українськi Новини. Согласно ему, в июне Савченко подала иск в суд, в котором попросила признать противоправной бездеятельность Рады по проверке достаточности, законности и обоснованности внесенных представлений на снятие с нее неприкосновенности.

Также она просила Верховный Суд признать противоправными и отменить постановления парламента о предоставлении согласия на привлечение ее к уголовной ответственности и на задержание и арест депутата.



Иск Савченко обосновывала тем, что оспариваемые постановления Рады приняты безосновательно, с превышением предоставленных законом полномочий и способом, не предусмотренным Конституцией и законами.



По ее мнению, парламент принял эти постановления без учета всех обстоятельств, имеющих значение для принятия решения, предвзято и под давлением, недобросовестно и неразумно, с грубым нарушением принципа равенства перед законом, непропорционально, в частности без соблюдения необходимого баланса между неблагоприятными последствиями для прав, свобод и интересов депутата Савченко и целями, на достижение которых направлены эти решения и действия.



Она также сослалась на нарушение принципа равенства перед законом и допустимости доказательств в доказывании уголовного преступления.



Савченко отметила, что генеральный прокурор Юрий Луценко в своем выступлении в Раде не привел конкретных доказательств ее вины, а его обвинения основывались на допущениях и на незаконно полученных видеодоказательствах.



Верховный Суд отверг эти аргументы Савченко, отметив также, что процедура принятия постановлений депутатами не была нарушена.



В итоге суд в полном объеме отказал депутату в удовлетворении иска.



Решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного Суда.

