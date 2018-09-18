СМИ: Индия готовится приобрести четыре новых российских фрегата

Правительство Индии намерено подписать соглашение о приобретении у России четырех новых фрегатов проекта 11356 для ВМС страны, идет обсуждение последних деталей сделки. Об этом сообщает газета Economic Times со ссылкой на источники.



По информации издания, ожидается, что соглашение о поставке фрегатов будет подписано в ходе саммита с участием премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина в октябре. Готовящийся документ касается четырех кораблей, два из которых должны быть построены на верфи в индийском Гоа, а еще два - поставлены из России.



Как сообщили газете источники, в настоящее время идет согласование последних деталей. Общая стоимость проекта оценивается в $2,2 млрд. Индия, возможно, оплатит приобретение по схеме "рупия - рубль", поскольку санкции США в отношении России осложнили расчеты в долларах, отмечает Economic Times.



Фрегаты проекта 11356 предназначены для нанесения ударов по надводным кораблям и подводным лодкам противника как в ближней, так и в океанской морской зонах, борьбы с воздушными целями как самостоятельно, так и в составе корабельного ордера. Фрегаты данного типа вооружены 100-мм артиллерийской установкой А-190, ракетными ударными и зенитными комплексами, в том числе "Калибр" и "Штиль", торпедным вооружением. На корабле может базироваться вертолет типа Ка-27 и его модификации. Водоизмещение корабля - 3620 т, длина - 124,8 м. Скорость полного хода - 30 уз, дальность плавания - 4850 миль.

