"Страна" узнала имя националистки в вышиванке, ударившей журналистку NewsOne

Сегодня, 17 сентября, во время штурма Генпрокуратуры, журналистку NewsOne Дарину Билеру атаковали националисты и радикально настроенные люди. Они пытались забрать у корреспондентки микрофон, оскорбляли, всячески мешали во время прямого включения и в итоге ударили по лицу и забросали яйцами. "Страна" узнала, что обидчицей журналистки является женщина средних лет в вышиванке.



Выяснилось, что женщину зовут Олена Слюсар.



















Вот эта же агрессивная женщина стоит рядом с супругой Степана Хмары (справа в полосатом костюме).



В своем выступлении она заявила, что "власть - это народ". "Луценко должен сидеть в тюрьме. Мы не будем терпеть этих мразей при власти. Слава Украине!"









Напомним, сегодня националисты взяли в осаду Генпрокуратуру.



Как сообщала "Страна", во время штурма Генпрокуратуры побили журналистку Newsone Дарину Билеру.



"У нас было прямое включение в эфир. Мы должны были рассказать обо всем, что сейчас происходит под стенами Генпрокуратуры. Но праворадикальные националисты начали свои провокационные действия. В меня полетел лед, какие-то снежки со стороны радикалов. Потом полетели яйца. Вы видете ,что я сейчас вся в яйцах. Сначала одна активистка пыталась забрать у меня микрофон и не дать возможности рассказать в прямом эфире о том, что происходит. Позже она ударила меня в ухо. В эту часть. Сейчас я плохо слышу. Все время радикалы меня обзывали. Полицейские сказали держаться подальше от прокуратуры", - отметила Дарина в эксклюзивном комментарии "Стране".

