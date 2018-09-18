МИД: Украина пересмотрит все договора с Россией

Украина пересмотрит всю договорную базу с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин после заседания Евроатлантического форума в Киеве в понедельник, 17 сентября, передает РБК-Украина.



Он подчеркнул, что сейчас уже есть план постепенного прекращения действия межгосударственных договоров. Глава МИД также добавил, что Украина сознательно не прекращала действие договора с Россией.



"Нормативно-правовая база наших отношений с Россией будет постепенно полностью переделана... У каждого договора с РФ есть пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать. Но если мы этот план объявим уже сейчас, то Россия использует это против нас в судебных процессах... Мы не останавливали действие договора только потому, что он на нас работал во всех международных судебных процессах, начиная от Стокгольмского арбитража и до так называемой "трешки Януковича", - сказал Климкин.



Глава МИД также добавил, что в будущем будет прекращен договор о статусе Азовского моря как внутреннего моря Украины и России.



"Он не будет работать в будущем. Но когда мы прекратим его действие - это другой вопрос", - заявил министр.

