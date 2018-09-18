Мама Ирины Билык станет участницей талант-шоу «Круче всех»?

Примадонна украинской эстрады Ирина Билык стала гостьей талант-шоу «Круче всех». Она спела для своей поклонницы – 12-летней саксофонистки Малики Смицкой. За кулисами артистка призналась, встречи с какими звездами стали для нее судьбоносными, а также рассказала о талантах сыновей и уникальных способностях своей мамы.

– На талант-шоу «Круче всех» вы помогли реализовать мечту юной саксофонистки, совершили для нее чудо. Насколько важно известным людям идти навстречу детям?

– Когда мне было 8 лет, я отдыхала в детском лагере. Там был организован творческий вечер народного артиста Владимира Талашко. Все дети брали у него автограф: знали, что он снимался в картинах «В бой идут одни старики», «Капитан Немо». Когда я подошла к артисту, то попросила: «Пожалуйста, напишите мне, чтобы я стала знаменитой звездой». И Владимир Дмитриевич написал мне такое пожелание. Сейчас он мой сосед, мы живем в одном доме! Представляете, как судьба нас снова свела? Мы встречались пару лет назад на концерте. Я подошла к Владимиру Талашко и напомнила о том пожелании, которое он много лет назад написал мечтательной маленькой девочке (смеется). А еще в детстве я пела в хоре. Однажды мы участвовали в телепрограмме, где выступали вместе с Николаем Гнатюком и Кристиной Орбакайте. Даже Алла Борисовна Пугачева тогда присутствовала на съемочной площадке. И вот мы, будучи еще детьми, пытались прикоснуться к миру взрослых артистов. Именно встречи с настоящими звездами давали мне огромную мотивацию идти к цели. Например, на фестивалях, когда я занимала второе место, мне еще сильнее хотелось идти дальше в бой. В 18 лет я пришла на радио, чтобы показать свои песни, и мне разрешили в студии сесть за пианино и записать их. Я стала популярной после выхода в эфир этих песен. Вот уже 30 лет я пою на сцене, этой весной как раз будет юбилейный концерт.

– Что бы вы посоветовали талантливым детям, которые тоже мечтают стать артистами?

– Ничего не бойтесь и не стесняйтесь! Обязательно приходите на талант-шоу «Круче всех»! Здесь вы познакомитесь со звездами, у вас будут свои первые зрители. Это надежда на то, что следующее утро будет еще прекраснее! Я очень хочу, чтобы у всех было именно так!

– Этот сезон талант-шоу «Круче всех» – особенный, ведь свои удивительные способности будут демонстрировать не только дети, но и люди старше 60 лет! Как вы к этому относитесь?

– В песне «Жизнь прекрасна», которую я написала, есть слова: «Старость придумали грустные люди. Старой, поверь мне, никогда я не буду. Жизнь нам дана для того, чтобы влюбляться, и обниматься, и целоваться!» Я думаю, что на проекте «Круче всех» вне зависимости от возраста люди могут делать все, что угодно. Обниматься, целоваться, показывать свои таланты и поддерживать друг друга! Кстати, моя мама тоже своего рода звезда. Она очень вкусно готовит! У нее есть свой фан-клуб. Слухи о ее кулинарных способностях уже разлетелись по всей Украине. Я думаю, что она тоже может быть участницей талант-шоу «Круче всех». В этом году ей исполнилось 70 лет, но выглядит она, как звезда, к тому же она еще и работает! На улице маму узнают и здороваются. Это очень приятно!

– У вас замечательная мама, которая вас всегда поддерживает. Какие традиции воспитания у вас передаются из поколения в поколение?

– Главное - не мешать. Мама мне не мешала. Иногда ей, конечно, не нравились моя прическа или костюмы, она пыталась подсказывать, но я просила не вмешиваться.

– Вы – мама двоих детей. Как разглядели таланты в старшем сыне и как планируете развивать младшего?

– Я не хотела, чтобы старший сын был музыкантом, но, видно, гены сыграли свою роль. Сейчас Глеб учится на звукорежиссера. Он барабанщик в музыкальной группе, которая играет жесткий рок. А еще он мультиинструменталист: играет на фортепиано, гитаре, бас-гитаре. А младший – Табриз – танцует, старается петь, к слову, очень чисто поет. У меня есть записи, где я в детстве пою. Если их опубликовать, то, думаю, все удивились бы, как красиво я исполняла песни в пять лет.

– Старшего сына от музыкальной карьеры не отговаривали?

– Не отговаривала и не буду этого делать. Главное, чтобы он нашел свое место. В нашей работе очень тяжело, особенно молодым артистам и коллективам. Ведь дорога к славе и известности долгая. Способствовать в продвижении его группы пока не просит. Говорит, что их публика – это брутальные рокеры. Поэтому отговаривает от любой рекламы и отказывается от моей помощи. Я только наблюдаю за его творчеством.

– Успели отдохнуть этим летом?

– Очень завидую тем, кто отдыхал. Я никуда не ездила: практически каждый день были съемки. Надеюсь, в сентябре еще получится отдохнуть. Люблю посещать те города, где еще не была, планирую поездку в Дюссельдорф. Еще мне очень нравится отдыхать в Нью-Йорке, поэтому и туда хочу заехать.

– Чем в скором времени порадуете поклонников?

– Настроена на новые осенние песни. Сейчас много интересных предложений. Например, недавно мне предложили написать песню для Ирины Аллегровой. Слова – мои, музыка – Игоря Крутого. Была сложная работа, мы в разных странах, но, объединившись, сделали качественную работу о любви и о душе. По-моему, это то, что нужно людям. Процесс создания песни длился больше полугода. Когда музыка уже была готова, я никак не решалась приступить к своей части работы. Мне хотелось сделать все на 200 процентов. И у меня получилось. Новую песню Ирины Аллегровой можно будет услышать уже в сентябре.

Выступление Ирины Билык под аккомпанемент 12-летней саксофонистки на проекте «Круче всех»

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22 сентября в 20:30 смотрите в эфире «Интера» особенный выпуск талант-шоу – «Круче всех. Возраста нет». Свои способности будут демонстрировать люди старше 60 лет, которые бросили вызов своем возрасту! Будет ли среди них мама Ирины Билык? Узнаем уже в эту субботу.