МИД России: отношения Украины и РФ можно восстановить с более ответственными политиками в Киеве

Восстанавливать российско-украинские отношения, очевидно, нужно будет уже с другими, более ответственными политиками на Украине. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ в связи с разрывом Киевом двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.



"Исходим из того, что народам России и Украины самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве. К этому их побуждают и многовековое совместное прошлое, тесные духовные, культурные и родственные узы, - обратили внимание в министерстве. - Нынешний кризис между нашими странами неизбежно будет преодолен. Однако восстанавливать отношения, очевидно, придется уже с другими, более ответственными украинскими политиками".



В российском дипведостве также добавили, что решение Киева прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией обслуживает чуждые Украине геополитические интересы и вызывает глубокое сожаление.



"Предпринимаемые нынешним руководством Украины деструктивные шаги вызывают глубокое сожаление, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - В стремлении обслуживать чуждые геополитические интересы и свои политические амбиции киевские власти демонстрируют готовность с легкостью разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков".



Как напомнили в министерстве, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отказе от автоматического продления на очередной десятилетний период Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, документ прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года. Теперь документ должен быть одобрен Верховной радой.



"В своем антироссийском угаре украинское руководство, дорвавшееся до власти после вооруженного антиконституционного переворота 2014 года, не гнушается оставить о себе след в истории как о политиках, нанесших колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины", - обратили внимание в МИД России.



