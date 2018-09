Пол Маккартни впервые за 36 лет занял первую строчку чарта Billboard 200

Новый сольный альбом Пола Маккартни под названием Egypt Station ("Египетская станция") позволил музыканту впервые за последние 36 лет занять первую строчку чарта Billboard 200. Как сообщил в воскресенье журнал Billboard, эта пластинка стала самой популярной в США за прошедшую неделю.



По его данным, британский музыкант возглавил чарт впервые с 1982 года, когда он три недели подряд занимал первую строчку со своим четвертым сольным альбомом Tug of War ("Перетягивание каната"). Это один из самых длинных перерывов за всю историю журнала.



За неделю, как указывает издание, было продано 153 тыс. копий альбома в США, что стало вторым результатом в карьере музыканта. В 2007 году была продана 161 тыс. копий пластинки Memory Almost Full ("Память почти полна"), однако тогда Пол Маккартни поднялся лишь на третью строчку чарта Billboard 200.



7 сентября бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни выпустил 17-й по счету сольный альбом - Egypt Station. Это первый студийный диск Маккартни с 2013 года, когда он представил ставший популярным альбом New.