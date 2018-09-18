Минсоцполитики: зарплата украинцев выросла на четверть

На Украине средняя зарплата за семь месяцев 2018 года выросла почти на 19%. Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщает пресс-служба Минсоцполитики. По данным ведомства, размер средней заработной платы за первые семь месяцев вырос почти на 19% (с 7711 гривен до 9170 гривен).

Минсоцполитики обратило внимание на то, что этот показатель является ключевым в контексте увеличения пенсий, поскольку он является составляющей формулы автоматического пересчета внедренной пенсионной реформой.



Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что минимальная заработная плата в стране с 1 января 2019 года вырастет до 4170 грн.

