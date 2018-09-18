NewsOne направил заявление в международные организации по поводу нападения на журналистку телеканала

Известный юрист, правозащитник и новый управляющий канала NewsOne Андрей Портнов обратился с заявлением в международные организации после атаки на журналиста телеканала Дарину Билеру во время сегодняшнего штурма Генпрокуратуры националистами.



В списке значатся порядка 17 организаций, которые получат обращение о вмешательстве в журналистскую деятельность. Среди них президент Европейского Совета Дональд Туск, депатат ПАСЕ от Швейцарии Лилиан Маури Паскер, генсекретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в Комиссии Юнкера Федерика Могерини, а также Репортеры без границ, комитет по защите прав журналистов и прочие инстанции.



Также напомним, что после нападения на журналистку NewsOne Дарину Билеру, полиция открыла дело за препятствование профессиональной деятельности журналистов по ч.1 ст. 171 ККУ.



Напомним, журналистку Newsone Дарину Билеру ударила националистка в вышиванке. Женщина подошла к съемочной группе и атаковала корреспондентку во время включения в прямой эфир.







