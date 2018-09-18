Грызлов: проведение выборов в Донбассе - необходимая мера, которая устранит вакуум власти

Назначение выборов в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) на 11 ноября является вынужденным шагом, который позволит обеспечить порядок и управляемость на этих территориях. Такое мнение высказал полпред РФ на переговорах в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов, отвечая на вопрос ТАСС.



"Назначенные выборы - это необходимая мера, которая позволит устранить вакуум власти и обеспечит должную управляемость на этой территории. Вакуум власти всегда приводит к возникновению беспорядка и хаоса", - заявил он.



Грызлов отметил, что "республики Донбасса возникли как реакция народа на незаконный государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года". "С тех пор народ республик живет в обстановке постоянной военной угрозы, а более полутора лет - в условиях экономической блокады со стороны властей Украины. Тем не менее высокая степень самоорганизации позволяет народу республик жить и работать в этих тяжелых условиях. В том числе и потому, что в республиках, в рамках демократических процессов, сформированы и действуют органы управления", - подчеркнул он.



Между тем на Украине, по его словам, есть сила, которую это не устраивает, не устраивает сам минский процесс. "Убийство главы ДНР Александра Захарченко имело цель способствовать развалу минского процесса, - полагает полпред РФ. - Однако ничего из этого не вышло и не выйдет".



Грызлов также акцентировал внимание на том, что пунктом 9 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений предусмотрены выборы на муниципальном уровне. "Назначенные на 11 ноября выборы Народных советов и глав республик муниципальными не являются. А местные выборы в Донбассе, в соответствии с пунктом 11 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, должны состояться только после принятия Украиной закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе, а также после конституционной реформы, предполагающей децентрализацию, что было поддержано лидерами "нормандской четверки" и одобрено резолюцией Совбеза ООН", - сказал он.



Однако уже четыре года украинская сторона под любыми предлогами не выполняет политические условия Минских соглашений, отметил Грызлов. "Ничто не мешает решать эти вопросы на переговорах в Минске - единственной площадке, где стороны внутриукраинского конфликта напрямую взаимодействуют друг с другом. Нужна лишь добрая воля украинской стороны и готовность к диалогу", - подчеркнул полпред РФ.

