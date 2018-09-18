Матвиенко уверена, что "мрачные времена" на Украине пройдут

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко убеждена, что сейчас политику Украины определяют не патриоты страны, но эти времена пройдут.



"На Украине такие мрачные времена. Я уверена, что они пройдут. Там правят бал другие, там правят бал не те, кто патриоты своей страны, которые проводят проукраинскую политику, которые думают о своем народе", - сказала она в понедельник в интервью телеканалу "Россия 24".



При этом Матвиенко выразила уверенность в том, что на Украине сейчас достаточно много здравомыслящих людей. По ее словам, они "тревожатся за то, что на Украине проливается кровь, осуждают то, что почти 10 тыс. украинцев погибли в этой братоубийственной войне, которые выступают за мир, за прекращение противостояния".



Однако, констатировала спикер, "те власти, которые сегодня стоят у руководства страной, у них другие цели и задачи, к большому сожалению". "Уверена, что эти мрачные времена пройдут", - заключила она.

