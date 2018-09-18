Эрдоган: РФ и Турция намерены устранить все радикальные группировки на территории Идлиба

Москва и Анкара договорились устранить все радикальные группировки с демилитаризованной зоны, которая создается на территории провинции Идлиб. Российские и турецкие войска будут совместно патрулировать эту территорию. Об этом сообщил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.



"Необходимо решить идлибский вопрос в духе астанинских процессов. Территорию, которая находится под контролем сирийской армии и оппозиции, необходимо демилитаризировать, - сказал Эрдоган. - Вместе с Россией мы будем прилагать все усилия, чтобы устранить все радикальные группы с этих территорий".



"Чтобы предотвратить провокации со стороны третьих лиц... Турция и Россия будут в координации производить патрулирование этой территории, - добавил турецкий президент. - Турция укрепит свои наблюдательные пункты в зоне деэскалации, в этом плане мы предотвратим гуманитарную трагедию, которая могла бы возникнуть в результате боевых действий".



По его словам, террористические группировки контролируют в Сирии не только территорию Идлиба. "В ходе этой встречи мы также пришли к мнению, что территория, которая контролируется террористами [в Сирии], не ограничивается только Идлибской провинцией", - сказал он.



В понедельник президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Турция договорились о создании к 15 октября вдоль линии соприкосновения войск Сирии и вооруженной оппозиции демилитаризованной зоны глубиной 15-20 км.



