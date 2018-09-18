Стало известно, как будут расти пенсии в 2019 году

В проекте госбюджета на 2019 год заложено двукратное повышение минимальной пенсии. Об этом говорится в тексте проекта закона, опубликованном на сайте парламента.



В частности, предлагается установить прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 года - 1497 гривен, с 1 июля - 1564 гривны, с 1 декабря - 1638 гривен.



Таким образом, с 1 января минимальная пенсия не будет меняться, поскольку прожиточный минимум с 1 декабря 2018 года составит 1497 гривен.

Так, на 2019 год расходы на пенсионное обеспечение предлагается предусмотреть в размере 166,5 млрд грн, что на 27,2 млрд грн больше, чем в 2018 году.



В следующем году, как и в предыдущие годы, минимальные пенсии будут выплачиваться в размерах, не ниже установленного законодательством прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.



Отметим, в 2018 году минимальная пенсия повышалась дважды: до 1373 гривен с января и до 1435 грн с июля.

