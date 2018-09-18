На Украине собираются в десятки раз увеличить штрафы за нарушения при продаже сигарет и алкоголя

На Украине предлагают увеличить штраф за нарушение ограничений по продаже пива (кроме безалкогольного), алкоголя и табачных изделий с 6,8 тыс. грн до 500 тыс. грн и запретить их продажу в киосках рядом с учебными заведениями.



Соответствующий законопроект "Об уменьшении вредного влияния на здоровье молодежи от употребления алкогольных напитков и табачных изделий и усиления ответственности за нарушения в этой сфере" (№9065) зарегистрирован в Верховной Раде в сентябре, пишет "Интерфакс-Украина".



Среди его авторов депутаты БПП Андрей Павелко, Сергей Березенко, Артур Палатный и член Радикальной партии Денис Силантьев. Они предлагают запретить продажу алкогольной и табачной продукции в местах торговли, площадь которых меньше 40 кв. м, если они находятся на расстоянии менее 200 м от учебных заведений, тогда как сейчас запрет действует непосредственно на территории учебных заведений.



Согласно законопроекту, штраф за нарушение работником предприятия торговли или общепита правил реализации алкогольных и табачных изделий также вырастет и составит от 17 тыс. грн (1000 н.м.д.г.) до 34 тыс. грн вместо действующего штрафа размером от 510 грн до 1,7 тыс. грн.



К этим правилам относятся торговля в запрещенных законом и местными органами местах, через торговые автоматы, продажа алкоголя и табака несовершеннолетним, реализация табачных изделий в упаковках, содержащих менее 20 сигарет, или поштучно (кроме сигар), а также торговля алкоголем в запрещенное время суток.



Админштраф за приобретение алкогольных и табачных изделий для несовершеннолетнего, а также за склонение его к употреблению также вырастет и составит от 170 грн до 425 грн, говорится в проекте. Кроме этого, депутаты предлагают ввести уголовную ответственность за неоднократное привлечение несовершеннолетних к употреблению алкоголя и табака, и установить наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов со штрафом от 17 тыс. до 51 тыс. грн.

