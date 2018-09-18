Победителями конкурса имени Олеся Бузины стали Вышинский и Чичерина

Лауреатами Международного литературно-медийного конкурса имени Олеся Бузины стали руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, военкор Михаил Андроник, получивший гражданство РФ американский спортсмен Джефф Монсон, певица Юлия Чичерина, создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, Елизавета Глинка и многие другие, их имена объявили на пресс-конференции в понедельник.



Премия имени Олеся Бузины была учреждена в память об украинском писателе, журналисте, телеведущем, который был убит в 2015 году в Киеве. Награда вручается раз в два года за достижения в области литературы, журналистики и общественной деятельности, связанные с историей Украины и России и актуальными событиями в обеих странах.



"Мне хочется сказать спасибо за то, что есть такой конкурс и что он носит имя Олеся Бузины. Я очень объективная мать. Наверное, где-то я была строгой, но была очень доброй, я воспитывала его в доброте, чтобы он был честным и порядочным. Он всегда говорил правду… За правду его лишили жизни", — сказала на пресс-конференции председатель жюри конкурса Валентина Бузина, мать Олеся Бузины.



В номинации "Журналистика" победителем стал руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.



Лауреатами в номинации "Военная журналистика" стали Михаил Андроник, Мария Финошина, Грэм Филлипс, в номинации "Политическая аналитика в СМИ" отметили политолога и журналиста из Польши Матеуша Пискорского, Михаила Погребинского и Арама Сафаряна.



Дипломантами в номинации "Литература и книгоиздание" стали Валентина Бузина с книгой "Если вам скажут, что я умер, не верьте", посвященной Олесю Бузине, поэтесса Юнна Мориц и Андрей Медведенко, автор книги "Нескончаемый рейс", посвященной подвигу 16-17 летних подростков из Лисичанска, расстрелянных боевиками батальона "Донбасс".



Кроме того, лауреатами премии в номинации "Блогеры и интернет-издания" стал Джефф Монсон за проект "Монсон-ТВ" и автор передачи "Из России с любовью" Ибен Транхольм из Дании. Лауреатом категории "Публицитика" стала автор книги-фотоальбома "Я — Донбасс" Анастасия Федоренко. Джулиан Ассанж стал лауреатом в номинации "Блогеры и интернет-издания". Певица Юлия Чичерина стала победительницей в номинации "Специальный проект" за песню "Рвать!", посвященную погибшим в Донбассе ополченцам Гиви и Мотороле, и выступления перед бойцами российских ВКС в Сирии. Посмертно награждена Елизавета Глинка — доктор Лиза, погибшая при крушении под Сочи 25 декабря 2016 года направлявшегося в Сирию пассажирского самолета Ту-154 Минобороны РФ.

