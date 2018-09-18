Силуанов рассказал, когда Россия обжалует решение суда по долгу Украины

Силуанов рассказал, когда Россия обжалует решение суда по долгу Украины

Россия еще не обжаловала решение Апелляционного суда Англии по долгу Украины на 3 миллиарда долларов, сделает это в установленные сроки, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов. "У нас есть время, подадим еще обязательно. Не могу сейчас точно сказать (когда именно — ред.), но то, что подадим в установленные сроки — точно", — сказал Силуанов.

Апелляционный суд Англии в пятницу не подтвердил аргумент Украины о якобы оказанном на Киев давлении для взятия у России кредита на 3 миллиарда долларов, а лишь констатировал, что для его изучения нужен всеобъемлющий судебный процесс, разъяснял ранее Минфин РФ. Согласно его заявлению, по результатам обжалования решения российской стороной в Верховном суде Великобритании либо все же будет организован новый судебный процесс, либо Украина окончательно будет обязана выплатить России долг.

Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Украина обжаловала это решение в Апелляционном суде. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим еврооблигациям.