"Дочки" российских банков обжаловали арест акций в Верховном суде Украины

"Дочки" российских госбанков подали в Верховный суд Украины кассационную жалобу на арест их акций в рамках взыскания с РФ ущерба ряда компаний, потерявших имущество в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда Украины. Апелляционный суд Киева в начале сентября опубликовал решение об аресте акций Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа), Сбербанка и "ВТБ Банка"...

...по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму.



В пресс-службе Верховного суда сообщили, что 14 сентября были зарегистрированы две одинаковые жалобы на это решение апелляционного суда.



"Суть судебного дела – о признании и предоставлении разрешения на выполнение решения арбитражного суда города Гаага от 2 мая о взыскании сумм с должника Российской Федерации в лице министерства юстиции РФ в качестве компенсации за соответствующее недвижимое имущество", — уточнил собеседник агентства.



Юрист оценил правомочность ареста Киевом акций "дочек" российских банков

По его словам, дата рассмотрения жалоб еще не определена.



Помимо ареста акций Апелляционный суд Киева запретил указанным банкам осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица, а акционерному обществу "Райффайзен Банк "Аваль" — осуществлять любые операции на счету с ценными бумагами Сбербанка России.



Руководитель правовой дирекции ВЭБа Игорь Краснов на минувшей неделе заявлял, что Внешэкономбанк инициирует инвестиционный спор с Украиной в международном арбитраже, в котором потребует компенсацию за нарушение прав инвестора и незаконную экспроприацию инвестиций.

