Представлен уникальный антибиотик нового поколения

Биотехнологическая корпорация Genentech рассказала о новом экспериментальном антибиотике - G0775. Его основная задача состоит в борьбе с грамотрицательными бактериями, сообщает "Naked Science". Известно, что грамположительные бактерии имеют однослойную клеточную мембрану. Она содержит пептидогликан - гетерополимер, имеющий важное значение в клеточной стенке бактерии. Многие антибиотики, включая пенициллин, тормозят синтез пептидогликана, тем самым, вызывая смерть клетки.



В свою очередь, грамотрицательные бактерии заметно отличаются - здесь клеточная мембрана заперта между двумя неплотными слоями. С наружной стороны ее прикрывает дополнительный липополисахаридный слой, из-за чего путь к мембране закрыт. Наконец, специалисты придумали, как обойти эту защиту.



Они делают ставку на ариломицины. Данные молекулы тормозят активность важной бактериальной сигнальной пептидазы первого типа - новой мишени для антибиотической терапии. Этот подход позволял побороть даже устойчивые патогены. Пептидаза представляет собой фермент, усиливающий отщепление концевых аминокислот от молекул белков. Специалисты оптимизировали ариломицины и получили G0775. Данная молекула могла легко проникать через наружную мембрану бактерии.

