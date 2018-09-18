Вышел трейлер "Мэри Поппинс возвращается"

В Сети был опубликован трейлер фильма "Мэри Поппинс возвращается". Действие в нем происходит спустя 20 лет после событий, изложенных в оригинальной ленте. Ролик был опубликован на YouTube-канале Disney.



По сюжету фильма, Поппинс встречает повзрослевшую Джейн Бэнкс и детей ее брата Майкла.



В фильме снимаются Эмили Блант, Мэрил Стрип, Колин Ферт, Бен Уишоу и Эмили Мортимер.





