Ирландский юбилей. Урок для Украины?

18 сентября нет в списке исторических дат. Этот день помнят только в Северной Ирландии. 18 сентября 1998 года последняя группа вооруженных повстанцев – Подлинная ИРА – заявила о прекращении военных действий против Великобритании. После многих лет кровопролития, гражданской войны, «усмирения» голодом в XIX веке, принуждения к отказу от католической веры и эмиграции ирландцев в Штаты Англия отпустила Ирландию (в 1949-м), а через 49 лет дала частичную автономию ее «откушенной территории» – Северной Ирландии. Теперь те, кого называли террористами, заседают в парламенте и министерствах.



История, как известно, учит тому, что она ничему не учит. И нас особенно. Вроде бы сто раз уже доказано, что есть вещи, которые лучше не трогать: вера, язык, национальные святыни. Но эти правила “политической гигиены” на практике никогда не соблюдаются. Даже если ценой игры становятся человеческие жизни. Точнее, смерти.



Для простого украинца Англия с Ирландией это... как для английского обывателя Россия с Украиной. А что, это разве не одно и то же? Нет? Неужели два разных государства? А давно? Но язык-то один? Нет?! Как интересно! А ирландский язык отличается от английского так же, как украинский от русского?



На самом деле в Англии есть не только Лондон, Солсбери, пресловутый собор со шпилем и дом Скрипалей. Там есть многообразие народов и народностей, о котором многие из наших соотечественников даже не подозревают: гэлы (не путать с галлами), шотландцы, валлийцы, бретонцы, гойделы, они же хайлендеры – шотландские горцы, а также кельты с гэлтахтами.



Кельты – и есть ирландцы, а гэлтахты.... Как бы это сказать точнее. Ну, что-то вроде ирландских гуцулов. На ирландском языке, согласно статистике, свободно говорят только 20% местных жителей. Для большинства родной язык (дома, в быту, на работе) – английский. Но это, пожалуй, единственное, что одинаково для Ирландии и Англии. По остальным параметрам – сплошные несовпадения.



Британцы в своей массе протестанты, приверженцы англиканской церкви, главой которой является монарх (правящий король или королева). Основная масса ирландцев – католики. Поэтому вековое противостояние двух территорий имеет в своей основе религиозный конфликт. А при таких делах компромисс, как известно, невозможен. И это не лишне помнить тем украинским политологам, которые советуют власти “поиграть на религиозных струнах”.



Кроме религиозного диссонанса, у Британии с Ирландией есть несколько незакрытых исторических вопросов, в первую очередь на тему “великого картофельного голода” 1845-1849 гг., который унес 3 млн.жизней. ТРИ МИЛЛИОНА! Почти треть всего населения!



Ирландцы так и не получили исчерпывающего прямого ответа от Британии, что это было: фатальная экономическая ошибка или сознательный геноцид “гнусных кельтов” с целью освободить от них плодородные земли “изумрудного острова”?



Собственно, оттуда и проистекает дальнейшее вооруженное противостояние североирландских сепаратистов с английскими войсками и проанглийскими оранжистами. Многочисленные теракты, расстрелы демонстраций, тюремные бунты, голодовки и проч. Но обо всем по порядку.



Как пишет Википедия, Ирландия попала в зависимость от Британии еще в Средневековье. С XVI века на острове начался процесс конфискации земель у местных жителей и их передача английским поселенцам. Одновременно шло вытеснение ирландского языка английским и “протестантизация” детей католиков. Все это приводило к конфликтам и восстаниям. Восстания англичане подавили, и в 1801 году Ирландия стала частью Соединенного Королевства.



Английские лендлорды выжимали из Ирландии все соки. Урожаи овса, пшеницы и ржи изымались британскими землевладельцами практически полностью. Запредельно высокая арендная плата для фермеров привела к тому, что местное население стало самым нищим в Европе: 85% проживало за чертой бедности.



Основным продуктом в рационе кельтов был картофель. Но в 1845 году его поразила эпидемия фитофторозной гнили. И следующие четыре года подряд гнилая напасть убивала картошку прямо в земле.



В Ирландии начался Великий Голод. Вымирали целые села. Живые страдали от холеры, цинги и тифа. У истощенных людей не было сил хоронить умерших в глубоких могилах, поэтому останки просто присыпали ветками. Их раскапывали бродячие собаки и растаскивали по округе. До сих пор в ирландских полях и лесах находят человеческие кости.







Памятник Великому Голоду в Дублине



За 20 лет, которые прошли с тех пор, изменилось очень многое. Враждующие стороны помирились и перестали убивать друг друга. “Линия мира” в Белфасте, разделяющая протестантские и католические районы, стала таким же мемориалом, как и остатки Берлинской стены. Сюда водят туристов и приходят те, чьи родственники погибли в кровавом многолетнем противостоянии

В это время просвещенная и чопорная Британия, управляемая милейшей королевой Викторией, объедалась ирландским хлебом и мясом, “обпивалась” молоком и носила одежду из шерсти местных овец.Несмотря на голод, высокую арендную плату не просто не снизили, ее повысили (!). А за неуплату ренты обессиленных крестьян выселяли из домов, и они умирали от переохлаждения. В результате из 8-ми миллионов человек 3 млн. умерли, а около миллиона разбежались.Только за 6шесть лет с начала ирландского голодомора в США прибыло 5000 кораблей с эмигрантами. И это были вовсе не лайнеры вроде знаменитого “Титаника”, а старые изношенные суда, перевозившие также черных рабов. На их борту умирал каждый пятый путешественник.Еще пара сотен тысяч переселенцев погибли уже в Америке: из-за болезней и слабости их неохотно брали на работу. Ирландцы начали собираться “в кучу”, жить общинами, создавать национальные банды (фильм “Банды Нью-Йорка” все смотрели). Некоторым из них удалось выбиться в люди. И даже войти в элиту американского общества. Автомобильный магнат Генри Форд и семейно-политический клан Кеннеди (первый президент США католик) имеют ирландские корни.Но не все голодающие бедняги стремились в Америку. Некоторые искали пристанище в новых землях Австралии, в Африке и на Востоке. Известна история, когда несколько кораблей с ирландскими гастарбайтерами причалили в Турции. Мягко говоря, не сентиментальные османы, увидев феноменально худых людей, настолько обалдели, что турецкий султан Абдул-Меджид захотел пожертвовать 10 тысяч фунтов стерлингов голодающим. Но королева Виктория посчитала это лишним. Отправленный Абдул-Меджидом “гуманитарный конвой” – три корабля с продовольствием – с трудом пробились сквозь блокаду Королевского Флота. Чуть было очередная мировая война не началась.Наверное, не удивительно, что после всех этих событий ирландские эмигранты, встав на ноги, первым делом принялись финансировать вооруженную борьбу своих соотечественников против английской короны.«Ирландские добровольцы» появились в 1913 году. Первое крупное восстание вспыхнуло в 1916-м. Ирландская Республика была провозглашена в 1919-м. Но официальную независимость Ирландия получила только в 1949 году, когда, наконец, вышла из союза с Великобританией под шумок деколонизационных процессов в мире. За два года до этого Англия отпустила Индию, которая распалась на Индию и Пакистан.Однако так получилось, что кусок острова остался под прямым протекторатом Лондона. Речь идет о Северной Ирландии. Почему Дублин пожертвовал Белфастом? Наверное, это слишком сложный вопрос, чтобы ответить на него однозначно. Официальным аргументом было то, что в восточных графствах (Северная Ирландия) проживает слишком много протестантов, которых Англия должна защитить от католиков.Даже теперь в Северной Ирландии противников и сторонников независимости от Англии примерно поровну. В обновленном недавно составе Ассамблеи Северной Ирландии Демократическая юнионистская партия (DUP), выступающая за сохранение Северной Ирландии в составе Великобритании, имеет 28 мест, а у сторонников объединения с Ирландией, партии “Шинн Фейн” их 27.Прежде чем попасть в североирландский и даже британский парламент, “Шинн Фейн” и ее военизированное крыло Ирландская республиканская армия (ИРА) прошли путь длиной в 50 кровавых лет. В ходе противостояния с обеих сторон погибло 3524 человека, из них 1857 – гражданские лица.Основным врагом католической ИРА стал протестантский орден оранжистов – так сказать, “титушки короны”. Сначала они убивали друг друга. Потом к борьбе на стороне протестантов подключились регулярные войска и хваленое британское правосудие.В августе 1971 года в Северной Ирландии англичанами стало применяться заключение террористов в концентрационных лагерях без суда, а в 1972-м был введен режим прямого королевского правления. Это привело к жесточайшим беспорядкам, апогеем которого стало «Кровавое воскресение» 30 января 1972 года: во время демонстрации католиков британские войска убили 13 человек. В ответ толпа ворвалась в британское посольство в Дублине и сожгла его дотла.Чем больше находила коса на камень, тем более кровавыми и частыми становились теракты, организованные ИРА. Исламским террористам было у кого поучиться. Взрыв грузовика возле Доклендского метро, взрыв здания Балтийской биржи в Лондоне, взрыв торгового центра в Манчестере, теракт на Бишопгейт в Лондоне, покушение на премьера Маргарет Тэтчер в отеле Брайтона 12 октября 1984 года.Наконец, убийство 27 августа 1979 года в Слайго-Бэй знаменитого графа Маунтбеттена – “архитектора” независимости Индии. Кстати, в тот же день ИРА лишила жизни 18 британских солдат, подорвав британскую автоколонну.Но не только терактами привлекали к себе внимание ирландцы. Чего стоят “грязный протест” заключенных в тюрьмах с обмазыванием дерьмом всех стен, «голый протест», когда десятки заключенных, чтобы не надевать тюремные робы, месяцами сидели в одеялах или голяком. Не говоря уже о легендарной голодовке 1981 года, в ходе которой 10 человек умерло (в основном на 60-61-й день, двое на 70-й и 71-й). Причем двое из них успели стать депутатами!Так, Бобби Сэндс, голодавший 66 дней, стал самым молодым членом Палаты общин Великобритании, а Киран Дохерти – рекордсмен голодовки (73 дня) был заочно избран членом нижней палаты парламента Ирландии от графств Каван и Монахан.Похороны умерших от голода ирландских заключенных, в том числе двух депутатов парламента (!), здорово ударили по репутации Маргарет Тэтчер, которая не пошла на уступки и фактически убила их. И хотя до заключения Белфастского соглашения прошло еще 17 лет уличных боев и политического противостояния, чаша исторических весов начала склоняться в пользу сепаратистов.10 апреля 1998 года англичане, наконец, пошли на уступки. В соответствии с подписанным в Белфасте договором, они согласились на создание автономных органов власти – Североирландской ассамблеи и Совета министров Севера и Юга, освобождение североирландских заключенных из тюрем, уравнивание количества протестантов и католиков, служащих в полиции, создание комиссии для контроля над соблюдением прав человека.По условиям “белфастского мира” враждующие стороны – ирландские сепаратисты и проанглийские унионисты – должны были немедленно сложить оружие. Но на практике это произошло только 18 сентября 1998 года, когда последнее из ответвлений ИРА, так называемая Подлинная ИРА, согласилось отказаться от вооруженной борьбы раз и навсегда.За 20 лет, которые прошли с тех пор, изменилось очень многое. Враждующие стороны помирились и перестали убивать друг друга. “Линия мира” в Белфасте, разделяющая протестантские и католические районы, стала таким же мемориалом, как и остатки Берлинской стены. Сюда водят туристов и приходят те, чьи родственники погибли в кровавом многолетнем противостоянии.Партия “Шинн Фейн” стала парламентской. Ее представители занимают посты министров и вице-премьеров правительства Северной Ирландии. С 2004 года партия представлена в Европарламенте. А 10 февраля 2018 года ее впервые возглавила женщина – Мэри Лу Макдональд. Перспектива объединения двух частей острова в одно государство выглядит вполне реальной в обозримом будущем, особенно после Брексита.В истории отношений Англии и Северной Ирландии, да и всей Ирландии вообще, как будто наступил хэппи-энд. Но осадок остался. Что там насчет картошки и Великого Голода ценой в 3 млн. жизней: это все-таки был спланированный геноцид или просто “ошибочка вышла”? Кто-нибудь когда-нибудь ответит?