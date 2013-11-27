Суд дал разрешение на задержание экс-майора Мельниченко и арест его имущества

Печерский районный суд Киева 10 сентября 2018 года по ходатайству следователя Генпрокуратуры дал разрешение на задержание экс-майора Управления Государственной охраны, фигуранта "кассетного скандала" 2000 года Николая Мельниченко, арест его имущества и счетов в рамках уголовного производства №42015000000001762 от 9 августа 2015 года.



В рамках этого дела Н.Мельниченко подозревается в совершении государственной измены в виде шпионажа, разглашении гостайны и легализации средств, полученных преступным путем (ч.1 ст.111, ч.2 ст.328, ч.3 ст.365 и ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины).



Досудебное расследование установило, что с 2006 года по настоящее время Н.Мельниченко и еще одно лицо проводили финансово-хозяйственные операции с использованием предприятий с признаками фиктивности, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем.



Так, со счетов ООО "Батлер", ООО "Новиком Групп", ООО "Украинские интернет технологии" и американской компании "Traditional Express Van lines INC" в течение 2006-2013 годов на счета экс-майора УГО перечислялись безналичные денежные средства в качестве возвратной финансовой помощи. Полученные денежные средства Н.Мельниченко через карточные счета снимались наличными в сети банкоматов по разным адресам, как на территории Соединенных Штатов Америки, так и на территории Украины.



Допрошенные в качестве свидетелей доверенные лица Н.Мельниченко и совладельцы ООО "Новиком Групп" показали, что регистрация данного предприятия осуществлялось третьими лицами по просьбе Н.Мельниченко без цели занятия финансово-хозяйственной деятельностью. Для перевода безналичных средств в наличные Н.Мельниченко использовались счета физических и юридических лиц, в том числе расчетный счет ООО "Новиком Групп", открытый в гривне 27.11.2013 в Публичном акционерном обществе Коммерческого банка "Стандарт".



Суд арестовал указанные денежные средства в банке "Стандарт". Также были наложен арест или запрет распоряжаться средствами на валютных и гривневых счетах Н.Мельниченко в "Приватбанке", счетах ООО "Батлер" и ООО "Новиком Груп" в "Приватбанке" и счетах еще одного фигуранта дела в "Приватбанке".



Кроме того, в решениях суда указано, что один из свидетелей сообщил о "получении Н.Мельниченко из США около 2 млн долларов", которые хранились в сейфе в Киеве. В сентябре 2006 года через доверенных лиц Н.Мельниченко приобрел квартиру за $800 тыс., в январе 2013 года была куплена еще одна квартира, оформленная сначала на его отца, а затем на директора ООО "Украинские интернет технологии". В октябре 2013 года были приобретены жилой дома и два земельных участка, оформленные на кума и доверенное лицо экс-майора УГО. Эти объекты судом также арестованы.



Еще суд арестовал два автомобиля "Лексус" и одну "Тойоту", оформленные на жену Н.Мельниченко, три силовых тягача марки "DAF FT XF105", два полуприцепа-рефрижератора, полуприцеп-фургон и полуприцеп бортовой, которые были приобретены подозреваемым в 2006-2013 годах.



18 ноября 2016 года Н.Мельниченко был уведомлен о подозрении. 25 ноября 2016 года он был объявлен в розыск. 22 февраля 2017 года в США был направлен запрос о международно-правовой помощи для установления его местонахождения и проведения с ним следственных и процессуальных действий. 14 апреля 2017 года в Украинской бюро Интерпола были направлены материалы об объявлении Н.Мельниченко в международный розыск.



В решение суда указано, что 11 апреля 2018 года Департамент контрразведки СБУ предоставил информацию о фактическом месте проживания Н.Мельниченко с женой.



16 мая 2018 года орган досудебного следствия в связи с окончанием срока действия постановления Печерского районного суда от 29 ноября 2016 года о предоставлении разрешения на задержание Н.Мельниченко повторно подал ходатайство о его задержании для рассмотрения вопрос о его аресте.



16 мая 2018 года суд удовлетворил ходатайство о задержании Н.Мельниченко и установил срок его действия до 16 ноября 2018 года на период срока досудебного следствия.



Досудебное расследование установило, что Н.Мельниченко с февраля по сентябрь 2000 года, будучи должностным лицом, действуя умышленно в ущерб национальной безопасности Украины в сфере внешних отношений, из корыстных побуждений, умышленно собрал с целью передачи сведения, составляющие государственную тайну, которые содержались в записях разговоров между президентом Украины (Леонидом Кучмой – ИФ) и высшими должностными лицами и политическими деятелями государства. После чего в период с 2002 по 2004 годы передал их представителям иностранных организаций за соответствующее денежное вознаграждение, которое в дальнейшем легализовал путем приобретения объектов недвижимости, транспортных средств и другого имущества, как на территории Соединенных Штатов Америки, так и на территории Украины.

