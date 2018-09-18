Нацполиция установила личности семерых причастных к беспорядкам под ГПУ, задержали лишь одного

Полиция установила личности семерых причастных к вчерашним беспорядкам под зданием Генпрокуратуры Украины в Киеве. Один из них задержан, у него изъято оружие. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Интерфакс.



"Мы установили, доставили в райотделы полиции и допросили семерых основных участников этих правонарушений… В том числе установлено лицо и допрошено, которое совершило правонарушение в отношении журналистки одного из телеканалов", - сказал Сергей Князев.



По его словам, уже согласовано с прокурором Киева решение о задержании одного участника вчерашних событий, у которого был изъят пистолет. С ним сейчас проводятся следственные действия, а в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.



Вместе с тем, Сергей Князев не уточнил, какую организацию представляет задержанный, отметив лишь, что речь идет о гражданине Украины.



Напомним, в понедельник, 17 сентября, активисты партии "Свобода", "Национального корпуса", С14 и других националистических организаций провели акцию протеста под зданием ГПУ в связи с экстрадицией в Россию добровольца, воевавшего на Донбассе, гражданина РФ Тимура Тумгоева. Участники акции требовали отставки заместителя генпрокурора Украины Евгения Енина.

