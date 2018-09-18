Бывший сотрудник СБУ сдался властям ДНР и рассказал о подготовке диверсий

Бывший сотрудник управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Владимир Болтенко сдался властям самопровозглашенной Донецкой народной республики и рассказал о подготовке диверсий в ДНР, сообщается на сайте Министерства госбезопасности республики. Болтенко добровольно обратился в МГБ и признался, что с 2014 по 2016 год проходил службу в управлении СБУ в Мариуполе.

За это время он не раз становился свидетелем подготовки диверсионно-разведывательных групп, задачей которых было устранение высокопоставленных лиц ДНР, а также допросов гражданских лиц с применением пыток.



Кроме того, по словам Болтенко, руководство управления СБУ в Донецкой области создало оперативно-боевую группу, которая совместно с националистическими батальонами проводила вблизи линии разграничения карательные акции против местных жителей, поддерживающих ДНР и ЛНР.

Признания диверсанта



Накануне МГБ ДНР опубликовало допрос задержанного по подозрению в покушении на главу самопровозглашенной республики Александра Захарченко. Мужчина признался, что его завербовали украинские спецслужбы и что он собирался заложить самодельное взрывное устройство, изготовленное СБУ, в ресторане "Пушкин".



По его словам, вторая диверсионная группа готовила теракт в другом заведении. Для этого, рассказал задержанный, планировалось использовать взрывное устройство нового типа, которое испытывали в Киеве в районе Бессарабского рынка. Его особенность — сигнал передатчика, который передается на расстояние полутора-двух километров через любые препятствия, в том числе толстые бетонные стены, и не глушится. Такого оборудования раньше у СБУ не было, и, по мнению задержанного, бомбу которая стоит более десяти тысяч долларов, передали украинским силовикам американские спецслужбы.



Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Ему было 42 года. При взрыве смертельные ранения получил один из телохранителей, еще 11 человек оказались в больнице.



Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил о задержании по делу об убийстве Захарченко сотрудника украинских спецслужб. При этом он обвинил в покушении на лидера ДНР западные страны.

