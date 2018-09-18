В ОБСЕ осудили нападение на журналистов под Генпрокуратурой в Киеве

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир считает недопустимым нападение протестующих на съемочную группу телеканала NewsOne возле здания Генпрокуратуры.



Об этом он написал на своей странице в микроблоге Twitter.



"Нападение на журналистку Дарину Билер и ее команду с NewsOne протестующими в Киеве недопустимо. При том, что расследование началось, я призываю полицию в Украине сделать все возможное, чтобы защитить представителей средств массовой информации", – написал он.



Напомним, 17 сентября националисты пикетировали ГПУ с требованием уволить заместителя генпрокурора Евгения Енина из-за экстрадиции в Россию Тимура Тумгоева, который воевал на стороне Украины в Донбассе. Протестующие спровоцировали потасовку с правоохранителями, пострадали по меньшей мере семь полицейских.



Кроме того, возле ГПУ произошел инцидент со съемочной группой телеканала Newsone. Неизвестная женщина подошла к съемочной группе и ударила журналистку Дарину Билер по лицу. Также, по предварительным данным, съемочную группу канала забросали яйцами. Из толпы журналистов вывели сотрудники полиции.

