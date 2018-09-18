Правовой комитет рекомендовал Раде принять в целом законопроект о количестве членов ЦИК

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал народным депутатам поддержать за основу и в целом законопроект, которым предлагается увеличить количество членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17.



"Рекомендовали поддержать", - сообщил член правового комитета, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Черненко журналистам во вторник.



Кроме того, по его словам, комитет также рекомендовал народным депутатам поддержать направление в Конституционный суд президентский законопроект о внесении изменений в Основной закон в части закрепления курса Украины на интеграцию в ЕС и НАТО.



Как сообщалось, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий зарегистрировал законопроект №9090, которым предлагает увеличить количество членов ЦИК с 15 до 17 человек. Спикер убежден, что в случае принятия парламентом во вторник его законопроекта, обновить состав ЦИК можно будет уже в четверг, 20 сентября.

