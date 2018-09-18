На Украине разрешат покупать валюту онлайн

Нацбанк Украины обнародовал проект структуры валютного регулирования, которое вступит в силу 7 февраля 2019 вместе с вступлением в действие закона "О валюте и валютных операциях". Об этом пишет FinClub.



Действующие 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования будут заменены 7 документами, определяющими структуру и правила валютного рынка, а также инструменты стабилизации денежно-кредитного рынка.



"Разработка структуры валютного регулирования - это первый шаг к воплощению закона "О валюте и валютных операциях" в жизни. Далее мы будем наполнять их содержанием. При этом проект каждого из постановлений мы планируем обсудить с банковским и экспертным сообществом", - отметил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.



Согласно закону "О валюте и валютных операциях", ряд шагов по либерализации валютного регулирования будут сделаны сразу после начала действия закона.



Во-первых, предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам будет расширен до 365 дней (сейчас он составляет 180 дней).



Во-вторых, будет отменен валютный контроль для экспортно-импортных операций на сумму до 150 тыс грн.



В-третьих, индивидуальные валютные лицензии будут отменены. Вместо них появится система электронных лимитов.



В-четвертых, будут отменены санкции в виде прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов.



В-пятых, будет разрешена онлайн-покупка иностранной валюты физическими лицами. При этом на такие операции будет распространяться аналогичный лимит, как и на покупку наличной валюты (сейчас - до 150 тыс грн в день в эквиваленте).

