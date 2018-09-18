Рада может пересмотреть принципы сотрудничества с ПАСЕ, если с делегации РФ снимут ограничения

Ряд народных депутатов предлагают Верховной Раде отреагировать на попытки снятия ограничительных мер с делегации Российской Федерации в ПАСЕ в обход резолюций, уведомив парламенты стран-членов СЕ, что такие действия будут означать признание Ассамблеей своей политической несостоятельности и приведут к пересмотру украинским парламентом основ и механизмов сотрудничества с ПАСЕ.



Проект проставления о заявлении Верховной Рады в связи с ситуацией, сложившейся в ПАСЕ (№9089) был внесен в парламент 17 сентября, однако его текст, а также сопроводительные документы были опубликованы во вторник. Его авторами выступили глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, заместители главы делегации в Ассамблее Сергей Соболев, Георгий Логвинский, Мария Ионова, члены делегации Борислав Береза, Елена Сотник, Олег Ляшко, первый вице-спикер Верховной Рады, член делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко, вице-спикер парламента Оксана Сыроид, глава делегации Верховной Рады в ПА ЕС - Восточные соседи (ПА ЕВРОНЕСТ) Борис Тарасюк и ряд других депутатов.



Так, проектом постановления предлагается Верховной Раде "осудить попытки снять ограничительные меры в отношении постоянной делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы в обход резолюций Ассамблеи и внесения изменений в уставные документы, которые изменяют основополагающие принципы деятельности Организации".



Авторы инициативы предлагают утвердить заявление Верховной Рады к парламентам государств-членов СЕ в связи с ситуацией, сложившейся в ПАСЕ, текст которого также опубликован на сайте украинского парламента.



В предлагаемом к принятию проекте заявления украинского парламента, среди прочего, Верховная Рада напоминает о продолжающейся "вооруженной агрессии" Российской Федерации против Украины, результатом которой является "незаконная оккупация" части украинской территории - АР Крым, г.Севастополь и некоторых районов Донецкой и Луганской областей.



Согласно проекту заявления, Верховная Рада считает адекватными и обоснованными четкие требования, предъявляемые к Российской Федерации в резолюциях ПАСЕ, принятые, в частности, в ответ на "вооруженную агрессию" РФ против Украины и констатирует, что РФ до сих пор не продемонстрировала прогресс в их выполнении.



Авторы инициативы предлагают Верховной Раде заявить, что "существующая система правил процедуры, которая предусматривает обжалование полномочий национальных делегаций по сути и по формальным признакам, является эффективным механизмом контроля Парламентской ассамблеи Совета Европы за соблюдением государствами-членами принципов и ценностей Совета Европы".



В проекте данного заявления говорится, что в условиях, когда Совет Европы и его Парламентская ассамблея "переживают один из самых сложных кризисов в истории своего существования", связанный с нарушением государством-членом целей и принципов Совета Европы и уходом от добровольно взятых на себя обязанностей и обязательств, "отказ от механизмов политического влияния на государства-члены или существенное усложнение порядка их применения нанесут непоправимый вред Ассамблее, ее мониторинговой процедуре и Совету Европы в целом".



Депутаты предлагают украинскому парламенту заявить, что подготовка решения по изменению правил процедуры Ассамблеи в части отмены возможностей для обжалования полномочий национальных делегаций по существу или существенного осложнения порядка такого обжалования "является политически мотивированным и имеет целью обеспечить беспрепятственное и безусловное возвращение к ПАСЕ делегации РФ на фоне категорического отказа этого государства от выполнения законных требований Ассамблеи, связанных с нарушением Россией Устава Совета Европы и добровольно взятых на себя в рамках членства в Совете Европы обязанностей и обязательств и поддержки российскими парламентариями агрессивной политики руководства Российской Федерации".



Таким образом, резюмируется в проекте заявления, сохранение авторитета и политической способности ПАСЕ в условиях современных вызовов в Европе возможно только при условии обеспечения существующей институциональной способности Ассамблеи и ее механизмов производства собственных политик.



"Осознавая, что уничтожение институциональных основ будет означать признание Парламентской Ассамблеей Совета Европы своей политической несостоятельности следовать собственным решениям и публичную демонстрацию ухода от ценностей и принципов Совета Европы - верховенства права, демократии и прав человека, будет вынуждать Верховную Раду Украины и ее постоянную делегацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы осуществить полный пересмотр основ, на которых строится сотрудничество с Ассамблеей и механизмов такого сотрудничества", - говорится в предлагаемом к принятию парламенту заявлении.

