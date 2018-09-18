МИД РФ вызвал посла Израиля в связи с ситуацией со сбитым в Сирии Ил-20

Посол Израиля Гарри Корен вызван в МИД РФ в связи с ситуацией с российским самолетом Ил-20, сбитым в Сирии. Об этом ТАСС во вторник заявили в российском дипведомстве.



"В связи со сложившейся ситуацией в МИД РФ вызван посол Израиля Гарри Корен", - указали в министерстве.



Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".



Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пяти километров". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.



Во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с израильским коллегой Авигдором Либерманом, в котором заявил, что вина за сбитый российский самолет полностью лежит на Израиле. Он также указал, что трагедия произошла в результате безответственных действий израильских военно-воздушных сил, которые не отвечают духу двустороннего партнерства, подчеркнув, что в этой связи российская сторона оставляет за собой право на дальнейшие ответные шаги.



