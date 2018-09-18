В среду и в четверг будет тепло и без осадков

В ближайшие сутки, 19 сентября, погоду на Украине будет определять антициклон, сообщает Укргидрометцентр. Без осадков. Ночью, утром в Карпатах местами туман. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°; днем 23-28°. В Киеве - без осадков, температура ночью 10-12°, днем 25-27°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 31,8 градусов тепла в 2015 году, самая низкая - ночью на отметке 0,4 градуса выше ноля в 1894 году.



В четверг, 20 сентября, на Украине по-прежнему без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, в западных областях и Крыму 7-12 °; днем 23-28 °.



В Киеве 20 сентября - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.



18 сентября в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22°, в Днепре в пределах Киева 19°.

