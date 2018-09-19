В СБУ уточнили, что их подполковник в Херсоне не маструбировал, а мелко хулиганил

Подполковник СБУ, которого в центре Херсона задержали 15 сентября, действительно совершал мелкое хулиганство, однако, по информации пресс-секретаря ведомства, не мастурбировал. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую сообщает УНИАН.



В комментарии изданию Елена Гитлянская отметила, что подполковник совершал хулиганство, но "не такое, как пишут". Какое именно, она не уточнила. Также, по ее словам, сейчас СБУ сотрудничает с полицией.



А пресс-службе ГУ СБУ в АРК информацию, о том, что пьяный сбушник мастурбировал днем в центре города на детской площадке, не прокомментировали, отослав журналистов к тому, "кто распространил эту информацию".



Напомним, педофил-сбушник познакомился с 9-летней девочкой "Вконтакте" и сбрасывал ей развратные фото.

