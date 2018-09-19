Рада поддержала увеличение в 17 раз штрафов за непристегнутый ремень безопасности

Верховная Рада намерена повысить штрафы за нарушения правил использования ремнями безопасности и автошлемами почти в 17 раз - с 51 грн до 850 грн.



Как передает агентство "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект № 8492 о внесении изменений в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, касающихся снижения смертности и травматизма на дорогах страны за счет увеличения уровня использования ремней безопасности и автошлемов, в первом чтении проголосовали 240 народных депутатов.



Ранее члены Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержали законопроект и рекомендовали Верховной Раде принять его за основу. Такое увеличение связано со значительным общественной опасностью и массовым неиспользованием ремней безопасности водителями и пассажирами.

