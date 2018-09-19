Суд объявил перерыв в дебатах по делу о госизмене Януковича до 1 октября

18 сентября завершилось очередное заседание суда по делу о госизмене Виктора Януковича. На дебатах выступал адвокат экс-президента Александр Байдык. Он же возобновит выступление 1 октября в 14:00, когда подойдет к концу объявленный сегодня перерыв.



Председательствующий судья Владислав Девятко сообщил о перерыве, а также назвал даты выступления адвокатов Александра Байдыка и Александра Горошинского. Дебаты завершатся 10 октября.



Байдык также ходатайствовал о предоставлении Януковичу слова в рамках дебатов. Однако ему предоставили лишь право на последнее слово после их завершения, 12 октября.



Также в своей речи адвокат призвал оправдать своего подзащитного, отметил, что в 2014 году Янукович был устранен с поста президента "антиконституционным постановлением", а в Киеве произошел государственный переворот "по сценарию, который был утвержден в США и Евросоюзе".



Напомним, суд по госизмене экс-президента прервал заседание из-за звонка о минированиии.

