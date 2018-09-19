Интернет-газета "Страна" обратилась к руководству Украины

Обращение интернет-газеты "Страна" к президенту Украины Петру Порошенко, главе СБУ Василию Грицаку, генеральному прокурору Юрию Луценко, главе комитета Рады по свободе слова Виктории Сюмар. Этим заявлением хотим сообщить, что в отношении сотрудников интернет-газеты "Страна" в последние недели совершены преступные действия со стороны представителей Службы безопасности Украины.

Нашего журналиста Вячеслава Селезнёва, который снимал в Испании виллу украинского президента для расследования "Страны", пытались "завербовать" сотрудники СБУ. И путем шантажа, прямых угроз физической расправы, психологического давления заставить сообщать информацию о деятельности редакции.



Мы сумели зафиксировать все этапы "вербовки" нашего журналиста, из которых стало очевидно, что против издания ведется системная война на уничтожение как против СМИ, позволяющего себе критиковать власти.



В связи с этим, у нас есть к вам три требования.



Первое. Дать публичную оценку действиям сотрудников СБУ в отношении "Страны".



Второе. Мы требуем открыть уголовное производство по факту угроз в адрес нашего журналиста со стороны работников СБУ. Мы также требуем, чтобы заказчики, а также исполнители данного преступления были привлечены к ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом Украины.



Третье. Мы требуем публичных извинений со стороны руководства СБУ за те методы, которые применяют сотрудники спецслужбы в отношении нашего издания и журналистов.



Если наши требования проигнорируют, это будет очевидным доказательством того, что кампания против издания и все преступные действия в отношении "Страны" осуществляются по прямому приказу руководства СБУ и первых лиц государства.



