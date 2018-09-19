Венгерский премьер попросил Путина продлить "Турецкий поток"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил Владимира Путина серьезно подумать о продлении "Турецкого потока" до Венгрии и дальше.



"Не секрет, что Венгрия хочет, чтобы, когда с юга по направлению к Венгрии будет построен газопровод, <…> чтобы он дальше проходил через Венгрию", — сказал он по итогам переговоров с российским лидером в Москве.



Путин не исключил такой возможности. Одно из сухопутных продолжений "Турецкого потока" в будущем может пройти через Венгрию, заявил он. Кроме того, Будапешт могут подключить к новым маршрутам транспортировки российского газа в Европу, подчеркнул президент.



Стороны также договорились о поставках российского газа на 2020 год, когда истекает действующий договор.

