Совладельцы смогут контролировать выборы управляющего многоквартирного дома

Совладельцы многоквартирных домов, в которых не созданы ОСМД, могут обратиться в исполнительный орган местной власти с заявкой на проведение выборов управляющего, а также поучаствовать в работе конкурсной комиссии. Об этом сообщает "Юрлига".



Так, конкурс должен быть проведен в течение трех месяцев с момента собрания совладельцев, а в состав конкурсной комиссии должны быть включены уполномоченные лица совладельцев этого дома.



Кроме того, был дополнен перечень информации, которую содержит конкурсная документация. В него внесены методика оценки конкурсных предложений и проект договора о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом.



Претенденты на должность управляющего должны представить организатору документы, подтверждающие наличие в штате не менее одного наемного работника, прошедшего профессиональную аттестацию на соответствие квалификационным требованиям профессии "менеджер (управляющий) жилого дома (группы домов)".



Предложения претендентов оцениваются по балльной системе, при этом баллы распределяются таким образом: цена услуги (до 35 баллов), уровень обеспеченности участника конкурса материально-технической базой (до 15 баллов), наличие персонала, отвечающего квалификационным требованиям (до 15 баллов), финансовая состоятельность участника конкурса (до 15 баллов), наличие опыта работы по предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (до 20 баллов). За дополнительные документы, подтверждающие опыт работы по предоставлению услуг в сфере ЖКХ, уровень квалификации, знания и опыт персонала могут дополнительно начисляться до 5 баллов.

