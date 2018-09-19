Появились первые подробности и правки законопроектов, легализующих евробляхи

18 сентября Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады начал рассмотривать предложения нардепов к законопроектам о легализации "евроблях", которые были приняты парламентом в первом чтении, пишет "Auto24".



В общем депутаты подали в двух законопроектах №8487 и 8488 ни много ни мало 145 предложений, поэтому профильный комитет должен их все изучить и согласиться или отклонить их. Процедура согласования поправок ко второму чтению в сессионном зале будет проведена после одобрительного заключения комитета.



Народные депутаты подавали разнообразные поправки в законопроекты. Иногда они кардинально меняли текст, принятый в первом чтении. Например, если в принятом документе о электромобилях речь вообще не шла, то в правках упоминаются не только они, но и гибриды. Например, есть предложение облагать электромобили по ставке 1 евро – 1 кВт*ч емкости аккумулятора. Учитывая, что в современных электромобилей эта величина составляет 30-100 кВт*ч, то пошлина может составлять 30-100 евро (сейчас, временно, до конца года, налоги на ввоз электромобилей отменены).



Больше всего предложений депутаты предоставили относительно изменения формулы начисления акцизного налога. Например, одно из предложений – установить коэффициент на акциз в зависимости от даты изготовления авто. То есть базовый акциз в 50 евро за 1 л объема бензинового двигателя и 75 евро для дизеля умножается на коэффициент от 1 до 10 (1 – для нового, 10 – для авто от 1988 по 1991 годы изготовления). Некоторые предлагают коэффициент 15 для авто старше 15 лет. Еще одна поправка – сделать ставки акциза для новых и подержанных авто одинаковыми (сейчас для подержанных больше).



Существует также предложение сделать льготное растаможивание для ветеранов боевых действий, инвалидов и... "евробляхеров". В частности, одна из поправок декларирует скидку 50% на сумму растаможки для тех авто, которые уже были ввезены в Украину до вступления в силу данного Закона.



Какие поправки будут приняты комитетом, а впоследствии – и большинством в зале Верховной Рады, пока гарантировать никто не может. Однако уже сегодня ясно, что оба Закона могут быть приняты до конца 2018 года.

