Рада попросила присудить Сенцову Нобелевскую премию мира

18 сентября нардепы приняла обращение к Норвежскому Нобелевскому комитету по выдвижению кандидатуры украинского режиссера Олега Сенцова, на Нобелевскую премию мира. За соответствующее решение проголосовали 245 депутатов. "Исходя из того, что Олег Сенцов в течение всего периода незаконного содержания под стражей, рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного ненасильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека.

Верховная Рада Украины выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на получение Нобелевской премии Мира", - говорится в обращении.



Теперь соответствующий Нобелевский комитет должен рассмотреть это обращение. Верховная Рада Украины является государственным органом власти, а потому, по правилам Нобелевской премии, имеет право номинировать людей на эту премию.



Напомним, 25 августа 2015 года украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали в России подготовку к совершению террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.



Сенцов отказывается просить Путина о помиловании. По данным его адвоката, у него очень низкий пульс, анемия и проблемы с сердцем, но от голодовки отказываться он не собирается.

