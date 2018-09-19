Появился дебютный трейлер "Капитана Marvel"

В Сети был опубликован первый трейлер фильма Капитана Marvel, посвященный персонажу Кэрол Денверс из одноименных комиксов. В главных ролях снимаются Бри Ларсон и Сэмюэл Л. Джексон.



Действие фильма будет разворачиваться в 1990-х годах. По сюжету ленты героиня Кэрол Дэнверс стала Капитаном Марвел после того, как Земля оказалась в центре межгалактического противостояния двух инопланетных миров.



В картине также снимаются Бен Мендельсон, Джимон Хонсу и Ли Пейс. Режиссерами выступили Анна Боден и Райан Флек.







