"Девушка, которая застряла в паутине": вышел трейлер

В Сети был опубликован трейлер фильма "Девушка, которая застряла в паутине" от компании Sony Pictures. Главную роль в фильме исполняет 34-летняя британская актриса Клэр Фой, известная по роли Елизаветы II в сериале "Корона".



В основу сюжета фильма положена история противостояния главной героини, хакера Лисбет Саландер, и ее сестры, искусно манипулирующей людьми. Лента снята в жанре детектива.



В фильме также снимаются Сильвия Хукс, Андреа Пежич, Кит Станфилд и Сверрир Гуднасон. Режиссером выступил Федерико Альварес.



Премьера ленты запланирована на 9 ноября этого года.







