Человек заразился особо опасной инфекцией от своего кота

Человек заразился особо опасной инфекцией от своего кота

Пожилой мужчина заразился опасной болезнью от домашнего кота, такой клинический случай описывает New England Journal of Medicine. Кошки обычно ассоциируются с риском переноса токсоплазмоза, но в данном случае речь идет о более редком и опасном заболевании.

Болезнь 68-летнего жителя штата Миссури, имя которого не называется, началась с недельной лихорадки, после которой у него появились припухлости на правой стороне шеи, которые затем увеличивались в течение двух месяцев.

Примерно за два месяца до описываемых событий кот мужчины умер, по словам ветеринаров, от кошачьей лейкемии. Лабораторно этот диагноз подтвержден не был.

В больнице мужчине поставили диагноз бубонной туляремии. Это особо опасная инфекция, в настоящее время имеющая ограниченную распространенность. Главными ее природными резервуарами являются крысы, птицы, реже – домашние животные. Бубонная туляремия может передаваться людям несколькими путями, включая укусы насекомых и прямой контакт с зараженным животным. Случаи заражения человека редки.

Болезнь вызывается бактерией Francisellatularensis, поражает кожу, глаза, лимфатические узлы и легкие. Симптомы обычно включают болезненность и отек лимфатических узлов, лихорадку, озноб, головные боли и изнурение организма. Без своевременного лечения человек может умереть.

Основным лечением туляремии являются антибиотики. В описанном случае пациент получал их в течение четырех недель. В течение пяти дней размер лимфоузлов начал уменьшаться, через три недели они стали нормальными.