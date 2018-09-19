Человек заразился особо опасной инфекцией от своего кота

Пожилой мужчина заразился опасной болезнью от домашнего кота, такой клинический случай описывает New England Journal of Medicine. Кошки обычно ассоциируются с риском переноса токсоплазмоза, но в данном случае речь идет о более редком и опасном заболевании.



Болезнь 68-летнего жителя штата Миссури, имя которого не называется, началась с недельной лихорадки, после которой у него появились припухлости на правой стороне шеи, которые затем увеличивались в течение двух месяцев.



Примерно за два месяца до описываемых событий кот мужчины умер, по словам ветеринаров, от кошачьей лейкемии. Лабораторно этот диагноз подтвержден не был.



В больнице мужчине поставили диагноз бубонной туляремии. Это особо опасная инфекция, в настоящее время имеющая ограниченную распространенность. Главными ее природными резервуарами являются крысы, птицы, реже – домашние животные. Бубонная туляремия может передаваться людям несколькими путями, включая укусы насекомых и прямой контакт с зараженным животным. Случаи заражения человека редки.



Болезнь вызывается бактерией Francisellatularensis, поражает кожу, глаза, лимфатические узлы и легкие. Симптомы обычно включают болезненность и отек лимфатических узлов, лихорадку, озноб, головные боли и изнурение организма. Без своевременного лечения человек может умереть.



Основным лечением туляремии являются антибиотики. В описанном случае пациент получал их в течение четырех недель. В течение пяти дней размер лимфоузлов начал уменьшаться, через три недели они стали нормальными.



