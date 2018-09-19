Глава Госбюро расследований Труба пообещал начать работу ведомства в ноябре

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба во время заседания Комитета министров Совета Европы заявил, что ГБР откроет первые производства в ноябре - после избрания начальников следственных территориальных управлений и назначения их на должности. Об этом сообщила пресс-служба Бюро на своей странице в соцсети.



"Мы начнем работу с теми ресурсами, которые существуют: без соответствующего помещения, оперативных подразделений и руководящего звена. Но с желанием доказать, что Государственное бюро расследований начнет работу как правоохранительный орган. Это произойдет в ноябре этого года сразу после назначения на должности следователей территориальных управлений", - заявил директор ГБР.



Также он добавил, что среди других шагов, необходимых для ГБР: завершение конкурса на 27 руководящих должностей, принятие изменений в законодательство, формирование следственных управлений и получение помещения, отвечающего требованиям правоохранительных органов.



18-19 сентября председатель ГБР Роман Труба находится с рабочим визитом в Страсбурге, где с международными партнерами обсуждает начало работы своего ведомства.

