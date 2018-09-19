ООН считает неоправданной невыплату Киевом пенсий жителям Донбасса

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер указала украинским властям на очередное неоправданное ограничение в доступе к пенсиям жителей неподконтрольных Киеву районов Донбасса. В начале сентября пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики Виктория Талакина заявила, что более 700 тысяч жителей Донбасса не получают законные социальные выплаты от Киева.

"В этом отчетном периоде (с 16 мая по 15 августа 2018 года — ред.) имел место новый этап прекращения выплат пенсий гражданам из зоны конфликта", — сказала Фрейзер на брифинге в Киеве. По ее словам, в период с апреля по июнь почти 100 тысяч человек потеряли доступ к своим пенсиям "через неоправданные ограничения".



При этом Фрейзер отметила, что ООН приветствует решение Верховного суда Украины, который подтвердил незаконность прекращения выплат пенсий жителям неподконтрольной Киеву территории Донбасса.



Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что пенсионный фонд Украины должен разработать механизм выплаты пенсий на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Министр соцполитики Украины Андрей Рева сообщил, что министерство разработает нормативный акт, который гарантирует выплату задолженностей по пенсиям жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.



Выплату в Донбассе пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам. Вопрос возобновления выплат обсуждается на встречах экономической подгруппы по Донбассу в Минске. Одно из предложений — выплачивать пенсии жителям ДНР и ЛНР через международный комитет Красного Креста. В ДНР заявили, что Киев блокирует эту инициативу.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

