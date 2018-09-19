Парубий не смог подписать закон об увеличении количества членов ЦИК

Закон №9090 по увеличению членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек, который вчера приняла Верховная Рада, на данный момент не может быть подписан спикером ВР Андреем Парубием. Об этом сообщает "Украинская Правда".



На сегодняшнем заседании Рады Андрей Парубий отметил, что вчера Аппаратом ВР было зарегистрировано два проекта постановлений об отклонении голосования данного закона. Теперь, в соответствии с правилами, постановления должны быть в срочном порядке рассмотрены регламентным комитетом.



Парубий поручил собрать заседание комитета 19 сентября в 12:00 и безотлагательно рассмотреть представления.

